Новосибирцы смогут установить самозапреты на кредиты через МФЦ

Снять самозапрет можно также через МФЦ. Процедура займет не менее двух дней.
Начиная с 25 августа, жители региона смогут воспользоваться новой услугой в многофункциональных центрах: установлением добровольного запрета на оформление кредитов и займов. Информация об этом поступила из пресс-службы Министерства экономического развития Новосибирской области.
Для оформления самозапрета на получение кредитных средств гражданам потребуется предоставить паспорт и идентификационный номер налогоплательщика. Данная мера может быть применена как к себе лично, так и к лицам, чьим законным представителем является заявитель.
По словам министра экономического развития Льва Решетникова, филиалы МФЦ ежегодно обслуживают более 3 миллионов человек, обращающихся за государственными услугами. В настоящее время в Новосибирской области функционируют 43 филиала МФЦ и 48 территориально обособленных подразделений.