Эксперты рассказали, как сэкономить на сборах ребенка в школу

Специалисты Авито подготовили практические рекомендации для родителей, которые помогут сократить расходы при подготовке детей к новому учебному году. Основной совет — использование возможностей ресейла для приобретения качественных вещей по сниженным ценам.
По данным экспертов, покупка школьной формы на вторичном рынке позволяет сэкономить до 44% бюджета. На платформе представлены варианты практически новых вещей, надетых всего 1−2 раза. Например, в Красноярске можно приобрести классический костюм-тройку для мальчика за 1 590 рублей или школьный сарафан для девочки за 1 300 рублей.
Еще одно выгодное решение — готовые комплекты школьных принадлежностей. Набор «5 в 1», включающий рюкзак, сумку для обуви и пенал, обойдется в среднем в 1 200 рублей. Также доступны готовые наборы канцелярии примерно за 950 рублей.
Для организации учебного процесса эксперты рекомендуют использовать магнитные доски для планирования. Модель размером 30×40 см можно приобрести за 2 300 рублей. Такой инструмент помогает детям визуализировать расписание и учиться самостоятельному планированию.
Дополнительный лайфхак — персонализация школьных принадлежностей. Базовый мешок для обуви можно сделать уникальным с помощью тканевых наклеек стоимостью от 50 рублей, что поможет ребенку легко идентифицировать свои вещи.