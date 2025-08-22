Эксперты рассказали, как сэкономить на сборах ребенка в школу

По данным экспертов, покупка школьной формы на вторичном рынке позволяет сэкономить до 44% бюджета. На платформе представлены варианты практически новых вещей, надетых всего 1−2 раза. Например, в Красноярске можно приобрести классический костюм-тройку для мальчика за 1 590 рублей или школьный сарафан для девочки за 1 300 рублей.