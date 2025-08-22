Ливень «смыл» водителей с заправок, но проблему в Приморье не решил

Во Владивостоке на бензиновом ажиотаже решили нажиться ушлые автолюбители. Один такой «предприниматель» попал в объектив телеграм-канала «Погода и новости 25 регион»: на АЗС в районе Баляева один из водителей заправлял сразу 10 канистр, каждая объемом около 30 литров. Ранее водители отмечали, что даже после приезда дополнительного бензовоза топливо подозрительно быстро заканчивалось. Причина, как говорится, на лицо. Такая же картина наблюдалась и на острове Русский. Неудивительно, что в соцсетях зазвучали призывы к ограничению выдачи в одни руки литров топлива — тогда и ажиотаж спадёт, и хватать будет всем.