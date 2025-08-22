Ливень «смыл» водителей с заправок, но проблему в Приморье не решил

В Приморье с утра зарядил дождь, в отдельных районах переходя в ливни, что привело к неожиданному эффекту — большинство заправок внезапно опустели. Лишь на «вечностоящих», как, например, в Зарубино, водители попрятались вместе с шезлонгами внутри своих железных коней и продолжают часами ждать своей очереди.
Во Владивостоке на бензиновом ажиотаже решили нажиться ушлые автолюбители. Один такой «предприниматель» попал в объектив телеграм-канала «Погода и новости 25 регион»: на АЗС в районе Баляева один из водителей заправлял сразу 10 канистр, каждая объемом около 30 литров. Ранее водители отмечали, что даже после приезда дополнительного бензовоза топливо подозрительно быстро заканчивалось. Причина, как говорится, на лицо. Такая же картина наблюдалась и на острове Русский. Неудивительно, что в соцсетях зазвучали призывы к ограничению выдачи в одни руки литров топлива — тогда и ажиотаж спадёт, и хватать будет всем.
Пока непонятно: дождь ли, дополнительные бензовозы или все наконец-то заполнили свои бензобаки под крышку — но заправки стоят пустые, словно никакого ажиотажа и не было. В выходные дождь прекратится, посмотрим — удастся ли ему закрыть все проблемные топливные точки региона?