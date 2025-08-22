Более 70 домов во Владивостоке остались без электричества

В социальных сетях жители пишут, что обесточено уже более 70 домов на улицах Американская, Крыгина, Леонова, Лукоморье, Паллады, Полевая, Рейдовая, Саратовская, Сипягина, Стрельникова, Токаревская, Кошка, Черкавского и других, причём география отключения постепенно увеличивается (изначально сообщалось о 34 отключениях, затем о 64 отключённых адресах).
Сбой электроснабжения произошел около 17:20, время завершения аварийно-восстановительных работ пока неизвестно. Возможно, это связано с непогодой: накануне администрация Владивостока объявляла режим повышенной готовности, жителей предупреждали, что из-за сильного ветра может увеличиться нагрузка на электрические сети.
По информации городского сервиса отключений воды и света VL.ru, в микрорайоне вышла из строя кабельная линия «Оборонэнерго». Бригада работает на месте, по некоторым адресам свет появляется на пару минут и снова гаснет. Жители микрорайона опасаются, что восстановительные работы могут затянуться, так как по вечерним заторам и скользким от дождя дорогам дополнительные силы аварийной службы могут добираться на Эгершельд очень долго.