Более 70 домов во Владивостоке остались без электричества

По информации городского сервиса отключений воды и света VL.ru, в микрорайоне вышла из строя кабельная линия «Оборонэнерго». Бригада работает на месте, по некоторым адресам свет появляется на пару минут и снова гаснет. Жители микрорайона опасаются, что восстановительные работы могут затянуться, так как по вечерним заторам и скользким от дождя дорогам дополнительные силы аварийной службы могут добираться на Эгершельд очень долго.