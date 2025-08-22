Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне смогут записываться на прием к врачу через МAX

Медицинскую платформу SQNS внедрили в МAX.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Медицинская облачная платформа SQNS, автоматизирующая работу клиник с клиентской базой, внедрена в национальный мессенджер Мах — через него будет доступна прямая связь с медицинскими учреждениями и запись на прием к врачу, говорится в релизе мессенджера.

Подпишитесь на канал РИА Новости>>>

«Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение Мах. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение», — говорится в релизе.

Клиники, которые уже используют SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, и после этого на главном экране появится его иконка. Для компаний, которые только подключаются к системе, есть возможность создать бизнес-аккаунт в Max с галочкой подтверждения — это повысит доверие пациентов и выделит клинику как официальный медцентр внутри Мах, говорится в сообщении.

Отмечается, что в будущем Мах будет интегрирован с государственными сервисами, и это «откроет клиникам перспективу безопасной и прямой работы с пациентами — от уведомлений до юридического взаимодействия в одном приложении».

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».