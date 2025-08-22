На острове Русский заработал самый большой экстрим-парк Дальнего Востока

Экстрим-парк площадью около 3,5 тысячи квадратных метров открылся на острове Русский во Владивостоке. В четверг, 21 августа, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков осмотрели новый спортивный объект, сообщила пресс-служба правительства региона.
Современная площадка, построенная за четыре месяца, предназначена для экстремальных видов спорта и включает бетонный боул, стрит-плазу, фанерный эйр-парк и асфальтовый памп-трек. Парк рассчитан на BMX-фристайл, скейтбординг, горный велосипед и роллер-спорт, одновременно принимая более 200 спортсменов.
Объект расположен на территории кампуса ДВФУ и соответствует международным стандартам, что позволит проводить соревнования высокого уровня. Площадка станет доступной для жителей и гостей города после
Губернатор Олег Кожемяко выразил благодарность правительству Москвы за помощь в организации работ. По словам Кожемяко, это самый крупный экстрим-парк на Дальнем Востоке, подходящий для занятий всеми видами экстремального спорта с видом на море. Вместе с площадкой на набережной Владивостока этот объект поможет подготовить спортсменов к соревнованиям «Дети Приморья».
Архитектура парка оригинальна: воссозданы поверхности известных площадок мира. Зона «Чаша» выполнена по образцу площадки для чемпионата мира по скейтбордингу в Италии, а уличная часть отсылает к этапам серии SLS. На территории обустроены места для отдыха и встреч, а памп-трек служит как зоной для тренировок, так и для активного времяпрепровождения. Кроме того, предусмотрены смотровые площадки и фототочки.
Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что экстрим-парк станет точкой притяжения активной молодёжи не только среди студентов университета, но и среди любителей экстремальных видов спорта со всего края.
Торжественная церемония открытия экстрим-парка планируется на десятом Восточном экономическом форуме. В этот день в парке заложат «капсулу времени» с посланием для будущих поколений.