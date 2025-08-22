На острове Русский заработал самый большой экстрим-парк Дальнего Востока

Архитектура парка оригинальна: воссозданы поверхности известных площадок мира. Зона «Чаша» выполнена по образцу площадки для чемпионата мира по скейтбордингу в Италии, а уличная часть отсылает к этапам серии SLS. На территории обустроены места для отдыха и встреч, а памп-трек служит как зоной для тренировок, так и для активного времяпрепровождения. Кроме того, предусмотрены смотровые площадки и фототочки.