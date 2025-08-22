Собрать ребёнка в школу в Хабаровске теперь стоит 16 500 рублей

В Хабаровске родители в 2025 году потратят на сбор ребёнка в школу в среднем 16 500 рублей, сообщает исследование сервиса SuperJob.
Для сравнения, в Москве средние расходы достигли 19 200 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году. В Санкт-Петербурге средняя сумма составила 17 500 рублей, а в Екатеринбурге — 16 900 рублей.
Более скромные траты фиксируются в Уфе и Волгограде — 13 800 и 13 900 рублей соответственно. Эксперты отмечают, что расходы растут вместе с ценами на канцелярию, форму и рюкзаки, но родители всё чаще планируют покупки заранее, без привлечения кредитов. В 2025 году только 5% опрошенных прибегли к займам, тогда как годом ранее таких было 9%.
По словам специалистов, такой тренд говорит о том, что семьи привыкают к финансовому планированию и стараются распределять расходы на учебный год заранее. Родители отмечают, что правильно составленный список покупок помогает сэкономить и не тратить лишнего.