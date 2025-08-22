Собрать ребёнка в школу в Хабаровске теперь стоит 16 500 рублей

Более скромные траты фиксируются в Уфе и Волгограде — 13 800 и 13 900 рублей соответственно. Эксперты отмечают, что расходы растут вместе с ценами на канцелярию, форму и рюкзаки, но родители всё чаще планируют покупки заранее, без привлечения кредитов. В 2025 году только 5% опрошенных прибегли к займам, тогда как годом ранее таких было 9%.