В поселке Красного Сулина начали развозить питьевую воду из-за загрязнения

— На расстоянии около 300 метров от переулка 1-го Раковского находятся нефтехранилища, которые являются объектами федерального государственного экологического контроля. В связи с этим материалы обследования будут направлены в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, донское управление Роспотребнадзора и Северо-Кавказское управление Ростехнадзора, — прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.