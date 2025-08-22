В поселке Красного Сулина начали развозить питьевую воду из-за загрязнения

В поселке Раково Красного Сулина, где ранее из скважин пошла воспламеняющаяся от огня вода, организовали работу водовозки. Об этом рассказали в районной администрации.
— Подвоз воды организовали для жителей переулка 1-го Раковского. Автоцистерна проехала по адресам, где зафиксировали проблемы. Центральное водоснабжение поселка ведется в штатном режиме, жалоб от населения на данный момент не поступает, — отметили власти.
В администрации Красносулинского района добавили, что причины ухудшения качественного состава воды из скважин должны установить специалисты.
Известно, что ситуацию с загрязнением уже подтвердили специалисты минприроды региона, которые провели проверку.
— На расстоянии около 300 метров от переулка 1-го Раковского находятся нефтехранилища, которые являются объектами федерального государственного экологического контроля. В связи с этим материалы обследования будут направлены в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, донское управление Роспотребнадзора и Северо-Кавказское управление Ростехнадзора, — прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Подпишись на нас в Telegram.