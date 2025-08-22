Башкирский предприниматель «наварился» на памятниках ветеранам ВОВ на почти два млн рублей

По данным следствия, в период с 2016 по 2020 годы Золин самостоятельно находил в интернете списки погибших ветеранов ВОВ и боевых действий, после чего изготавливал надгробные памятники и мемориальные плиты. Не имея достоверных сведений о месте захоронения части лиц из списка, он уничтожал или повреждал памятники на заброшенных могилах посторонних людей и заменял их на вновь изготовленные плиты.