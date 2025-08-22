Башкирский предприниматель «наварился» на памятниках ветеранам ВОВ на почти два млн рублей

ФСБ Центрального военного округа пресекло аферу 42-летнего предпринимателя из Башкирии Романа Золина. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, мужчина организовал схему хищения бюджетных средств при установке памятников ветеранам Великой Отечественной войны.
По данным следствия, в период с 2016 по 2020 годы Золин самостоятельно находил в интернете списки погибших ветеранов ВОВ и боевых действий, после чего изготавливал надгробные памятники и мемориальные плиты. Не имея достоверных сведений о месте захоронения части лиц из списка, он уничтожал или повреждал памятники на заброшенных могилах посторонних людей и заменял их на вновь изготовленные плиты.
Силовикам удалось получить доказательства использования компьютерных графических редакторов при изготовлении фиктивных отчетных документов, включая заявки от имени несуществующих родственников погибших и фотофиксацию установленных надгробий.
На основании липовых документов военным комиссариатом Башкирии бизнесмену перечислили компенсации за якобы оказанные услуги. В ходе судебных заседаний Золин полностью признал свою вину и в полном объеме возместил материальный ущерб Министерству обороны России — 1 844 750 рублей.
Апелляционным определением Верховного суда республики предпринимателя признали виновным в мошенничестве и подделке документов. Ему назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор уже вступил в законную силу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.