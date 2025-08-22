Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб

Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко в комментарии РИА Новости заявил, что флешмоб является символом патриотизма и уважения к государственной символике России. «Российский флаг — это гордость и сила нашего государства. Это честь и слава наших предков. Это символ нашей независимости, нашего единства и нашей великой истории, которая нас и сформировала как нацию», — сказал Бондаренко.