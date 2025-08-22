СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб «Россия объединяет», передает корреспондент РИА Новости.
Флешмоб посвящен Дню государственного флага России. Его организаторы — Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения «Другая Украина».
Участники собрались в одном из центральных парков крымской столицы. Родители совместно с детьми развернули большой флаг Российской Федерации, а также выстроили патриотическую композицию из воздушных шаров в цветах российского триколора. Собравшиеся несколько раз проскандировали: «Россия». По окончании флешмоба прошел мастер-класс по изготовлению сувениров.
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко в комментарии РИА Новости заявил, что флешмоб является символом патриотизма и уважения к государственной символике России. «Российский флаг — это гордость и сила нашего государства. Это честь и слава наших предков. Это символ нашей независимости, нашего единства и нашей великой истории, которая нас и сформировала как нацию», — сказал Бондаренко.
В свою очередь участница флешмоба Арина Нестерук рассказала, что участие в подобных патриотических акциях имеет важное значение. «Для меня флаг — это символ Родины, моего отца, моих бабушек и дедушек. Наш флаг — это частичка моей страны, моей души и моей семьи», — сказала Нестерук.