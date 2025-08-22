Ричмонд
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за грозы в субботу.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 авг — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы и дождя в субботу, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

«По информации Рocгидрометцeнтрa, с 12 часов до 21 часа 23 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен “желтый” уровень погодной опасности в связи с дождем и грозами. Местами ожидаются ливни», — говорится в сообщении.

Власти просят жителей проявлять особую осторожность, избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

