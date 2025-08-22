Ричмонд
Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются в Подмосковье до утра субботы — МЧС

В Московской области с 15:00 пятницы, 22 августа, до утра субботы, 23 августа, ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 15:00 22 августа с сохранением до 10:00 23 августа местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза. Усиление ветра с порывами до 15 м/с.», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали водителям при неблагоприятных погодных условиях снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары, избегать парковки под деревьями, рекламными щитами. Пешеходам рекомендуется не стоять под деревьями, линиями электропередачи, металлоконструкциями, на открытых пространствах, у водоемов, а также около шатких строений.