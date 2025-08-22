Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются в Подмосковье до утра субботы — МЧС

В МЧС рекомендовали водителям при неблагоприятных погодных условиях снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары, избегать парковки под деревьями, рекламными щитами. Пешеходам рекомендуется не стоять под деревьями, линиями электропередачи, металлоконструкциями, на открытых пространствах, у водоемов, а также около шатких строений.