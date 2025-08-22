Как Запад давал и нарушал свои гарантии безопасности в прошлом

В итоге полное и окончательное примирение произошло спустя два года, когда войска Северного Вьетнама начали полномасштабное наступление на юг, сметя сопротивление за считанные недели и начав полномасштабные чистки против всех, кого считали предателями. США провели эвакуацию из Сайгона своих граждан и наиболее близких сторонников из числа вьетнамцев. Так и появились знаменитые кадры вертолетов, увозящих людей с крыши посольства, а также вертолета, который сбрасывают с борта корабля, чтобы освободить место для посадки нового. На долгие годы эти кадры стали символами западных гарантий.