Новосибирский аффинажный завод выступил на всероссийском форуме в Хабаровске

Представители выступили в роли ключевых экспертов по созданию современного аффинажного производства.
Специалисты АО «Новосибирский аффинажный завод» стали участниками форума «Рассыпное золото России», прошедшего в Хабаровске. Они представили доклады, участвовали в рабочих сессиях и поделились с коллегами опытом в сфере аффинажа. Их консультации направлены на поддержку проекта по созданию современного производства в Хабаровском крае. Этот проект находится на личном контроле губернатора региона Дмитрия Демешина, пишет АиФ-Новосибирск.
Участие новосибирских экспертов укрепило статус завода как ведущего предприятия отрасли. В следующем году предприятие отметит 100-летие: его история началась в 1926 году, а в годы Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Новосибирск и уже в ноябре 1941 года начал выпускать готовую продукцию.