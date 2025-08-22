Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский аффинажный завод выступил на всероссийском форуме в Хабаровске

Представители выступили в роли ключевых экспертов по созданию современного аффинажного производства.

Представители выступили в роли ключевых экспертов по созданию современного аффинажного производства.

Специалисты АО «Новосибирский аффинажный завод» стали участниками форума «Рассыпное золото России», прошедшего в Хабаровске. Они представили доклады, участвовали в рабочих сессиях и поделились с коллегами опытом в сфере аффинажа. Их консультации направлены на поддержку проекта по созданию современного производства в Хабаровском крае. Этот проект находится на личном контроле губернатора региона Дмитрия Демешина, пишет АиФ-Новосибирск.

Участие новосибирских экспертов укрепило статус завода как ведущего предприятия отрасли. В следующем году предприятие отметит 100-летие: его история началась в 1926 году, а в годы Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Новосибирск и уже в ноябре 1941 года начал выпускать готовую продукцию.