Что известно о задержанном по делу о «Северных потоках»

Где и как происходило задержание
Украинца арестовали в ночь на 21 августа в бунгало туристического комплекса в Сан-Клементе на Романьольской Ривьере в Римини, пишет «Коммерсантъ». В задержании участвовали итальянские карабинеры и специалисты отдела международного полицейского сотрудничества Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ.
В Сан-Клементе задержанный приехал на автомобиле вместе с супругой и двумя детьми. Поводом для визита семьи в курортный город стало участие в праздничном мероприятии. По другим источникам, арестованный привез сына в университет.
Ордер на задержание Сергея Кузнецова был выдан федеральной прокуратурой Германии. Подозреваемого установили во время расследования подрывов «Северных потоков».
Когда будет произведена экстрадиция арестованного украинца — не уточняется.
Что известно об арестованном украинце
Подозреваемого зовут Сергей Кузнецов, ему 49 лет, и он является гражданином Украины, сообщила итальянская газета Corriere della Serra.
По данным The Wall Street Journal, украинец сейчас имеет статус отставного капитана ВСУ в отставке. В его послужном списке — работа в Службе безопасности Украины (СБУ).
В чем обвиняют задержанного
RTVI со ссылкой на германские СМИ уточняет, что уголовное дело, подозреваемым по которому является задержанный украинец, ведет генеральный прокурор при Верховном суде Карлсруэ. Его команда устанавливает обстоятельства и участников инцидента, который определяется как «антиконституционный саботаж и приведение в действие взрывного устройства» на «Северных потоках».
Первоначально в ФРГ считали, что аварию на газопроводах устроила Россия, но в конечном итоге следователи пришли к выводу, что диверсию совершили украинские вооруженные силы.
Источник в следственной группе сообщил WSJ, что Сергей Кузнецов мог быть руководителем группы, которая занималась установкой взрывных устройств на двух газопроводах «Северных потоков» неподалеку от острова Борнхольм в сентябре 2022 года. В состав диверсионного отряда под его руководством входили двое военных и четыре гражданских водолаза. Группа выполняла задание специального военного подразделения Украины. По версии прокуратуры Германии, арестованный был одним из координаторов операции и даже находился на судне «Андромеда», которое для перемещения использовали диверсанты.
«Для этой цели на специально арендованной парусной яхте подвезли водолазов, чтобы они прикрепили взрывчатку к морскому дну», — приводит цитату статьи Spiegel online RTVI.
В статье итальянской газеты La Stampa сообщается, что арестованный в Италии украинец может быть причастен к еще одной диверсии. По версии прокуратуры Генуи, он якобы имеет отношение к происшествию на нефтяном танкере Seajewel в порту города Савона на побережье Лигурийского моря в феврале 2025 года. Корпус судна был поврежден в результате двух взрывов, пишет «Интерфакс».
Кроме задержанного в Италии Сергея Кузнецова следователи германской прокуратуры установили личности еще двух подозреваемых по делу о «Северных потоках». Это женщина и мужчина, которые являются инструкторами по дайвингу, рассказали в Der Spiegel. Их личности не раскрываются.
Как сообщал «Интерфакс» в августе 2024 года, правоохранительные органы ФРГ выяснили, что один из подозреваемых в диверсии на газопроводах живет в Польше. В силовые структуры этой страны был направлен запрос об аресте мужчины. Однако, как рассказал Spiegel, украинец успел сбежать. «Польские власти заранее предупредили об этом украинских коллег. Сообщалось, что обвиняемый пересек границу с Украиной на автомобиле с дипломатическими номерными знаками», — писало издание. Был ли это Сергей Кузнецов — неизвестно.
Ранее посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф в беседе с RTVI рассказал, что расследование о взрывах на «Северном потоке» в ФРГ проходит в секретном режиме. По словам дипломата, прокурор в Карлсруэ отказывается предоставлять данные не только по запросу России, но и германских властей. Так, он отклонил запрос представителей парламента и правительства о ходе расследования.
Напомним, аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы 26 сентября рядом с датским островом Борнхольм. В Швеции причиной разгерметизации и гигантской утечки газа назвали взрывы. В странах Европы признали, что инциденты были совершены преднамеренно. В России диверсии обозначили как «акт международного терроризма» и высказывали предположение, что за подрывом стоят «англосаксы».