Что известно о задержанном по делу о «Северных потоках»

Источник в следственной группе сообщил WSJ, что Сергей Кузнецов мог быть руководителем группы, которая занималась установкой взрывных устройств на двух газопроводах «Северных потоков» неподалеку от острова Борнхольм в сентябре 2022 года. В состав диверсионного отряда под его руководством входили двое военных и четыре гражданских водолаза. Группа выполняла задание специального военного подразделения Украины. По версии прокуратуры Германии, арестованный был одним из координаторов операции и даже находился на судне «Андромеда», которое для перемещения использовали диверсанты.