В Уфе изымут и снесут два многоквартирных дома

Власти Уфы изымают для муниципальных нужд два объекта недвижимости. Решения опубликованы на сайте Управления земельных и имущественных отношений городской администрации.
Первый объект — аварийный многоквартирный дом на Пекинской, 14 в Орджоникидзевском районе, признанный год назад подлежащим сносу. Жильцы-наниматели получат альтернативное благоустроенное жилье, а собственникам предложат компенсацию или равноценные квартиры.
Второй объект — земельный участок и нежилое строение на Маршала Жукова, 14 в Октябрьском районе. Изъятие связано с реализацией проекта реконструкции улицы Максима Рыльского, после чего здание планируется снести.