В Уфе изымут и снесут два многоквартирных дома

Здания в северной части города забирают для решения муниципальных нужд.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

Власти Уфы изымают для муниципальных нужд два объекта недвижимости. Решения опубликованы на сайте Управления земельных и имущественных отношений городской администрации.

Первый объект — аварийный многоквартирный дом на Пекинской, 14 в Орджоникидзевском районе, признанный год назад подлежащим сносу. Жильцы-наниматели получат альтернативное благоустроенное жилье, а собственникам предложат компенсацию или равноценные квартиры.

Второй объект — земельный участок и нежилое строение на Маршала Жукова, 14 в Октябрьском районе. Изъятие связано с реализацией проекта реконструкции улицы Максима Рыльского, после чего здание планируется снести.