В Уфе изымут и снесут два многоквартирных дома

Первый объект — аварийный многоквартирный дом на Пекинской, 14 в Орджоникидзевском районе, признанный год назад подлежащим сносу. Жильцы-наниматели получат альтернативное благоустроенное жилье, а собственникам предложат компенсацию или равноценные квартиры.