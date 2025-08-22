В ГД внесут проект о размещении флага России на документах и банкнотах

«Белый, синий и красный — это цвета, с которыми неразрывно связана история и судьба нашей страны. Наш флаг — это символ силы и единства русского народа. Это наш важнейший праздник, дорогие друзья, особенно сейчас, когда под этим флагом сражаются и побеждают наши бойцы на фронтах СВО. Наш символ всегда должен быть рядом с нами!», — добавил политик.