Осенью в Красноярском крае высадят почти 200 тысяч деревьев и кустарников

Почти 200 тысяч деревьев и кустарников различных пород высадят осенью в Красноярском крае во время акции «Сохраним лес», которая пройдет при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Волонтеры и специалисты будут высаживать в парках, скверах, на пришкольных территориях и землях лесного фонда черемуху, сосну, рябину, ель, кедр и сирень. Например, в сквере рядом с церковью и парком отдыха в поселке городского типа Балахта появится 100 сосен.
«Территория, которую мы выбрали для посадок, является любимым местом отдыха у жителей, поэтому важно произвести ее озеленение и создать красоту вокруг себя. Деревья для высадки мы вырастили в собственном питомнике, молодые сосны уже достигли роста в один метр», — отметила директор Балахтинского лесничества Татьяна Велигура.
А в селе Иннокентьевка на пришкольной территории специалисты вместе с учащимися высадят саженцы кедра. Узнать подробнее об акции можно по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.