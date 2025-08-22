Осенью в Красноярском крае высадят почти 200 тысяч деревьев и кустарников

«Территория, которую мы выбрали для посадок, является любимым местом отдыха у жителей, поэтому важно произвести ее озеленение и создать красоту вокруг себя. Деревья для высадки мы вырастили в собственном питомнике, молодые сосны уже достигли роста в один метр», — отметила директор Балахтинского лесничества Татьяна Велигура.