В затопленном поселке в Омской области установят фонтан

В районном поселке Таврическое, который уже который день топит ливневыми водами, местные власти решили обустроить фонтан. Соответствующий аукцион появился на Госзакупках.
По планам фонтан должен разместиться в центре поселка, где проводится комплексное благоустройство. Согласно проектной документации, там будут бить девять пенных столбов, высотой более метра, на конструкции предусмотрена светодиодная подсветка из трех цветов.
На строительство фонтана власти готовы выделить 9,1 млн рублей. Итоги аукциона будут подведены 2 сентября. На обустройство подрядчику отводится 30 дней с даты заключения контракта.