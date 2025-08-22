Ученые из Челябинска нашли новый способ лечения поясничного остеохондроза

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске запатентовали новый способ лечения поясничного остеохондроза. Исследования проводились в соответствии с целями нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в вузе.
Уникальная методика, предложенная южноуральскими специалистами, сочетает два традиционных подхода в лечении этой болезни. Один из них — висцеральный массаж или массаж живота. Он направлен на восстановление нормального положения и функционирования внутренних органов, устранение нарушений подвижности и снятие напряжения с соединительной ткани, объединяющей органы и мышцы. Такой массаж позволяет устранить первопричину многих болей в спине, связанных с функциональными нарушениями внутренних органов.
Второй подход — спиральная гимнастика. Это серия простых упражнений, выполняемых по спирали. Они помогают поддерживать оптимальный уровень подвижности внутренних органов и улучшают состояние межпозвонковых дисков. Исследователи из ЮУрГУ усовершенствовали гимнастику: добавили элемент легкого статодинамического напряжения в крайних точках амплитуды движения. Это стимулирует развитие силы и аэробной выносливости организма. Данный метод опробовали на базе центра восточной медицины и центра спортивной науки ЮУрГУ.
«Были сформированы две группы пациентов с диагнозом “Полисегментарный остеохондроз. Синдром дорсопатии на поясничном уровне”, средний возраст — 50 лет. С экспериментальной группой проводились занятия в сочетании висцерального массажа и спиральной гимнастики. Контрольная группа — массаж спины и спиральная гимнастика. После проведения исследования у пациентов обеих категорий результаты тестирования улучшились, но статистически значимые изменения произошли лишь в экспериментальной. Снятие болевого синдрома произошло в 1,5−2 раза быстрее. Кроме того, реабилитационные мероприятия способствовали увеличению подвижности в суставах, возвращению двигательных навыков, снижению гипертонуса мышц и увеличению координационных способностей», — рассказывает автор методики Александр Мишин.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.