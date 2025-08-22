Ученые из Челябинска нашли новый способ лечения поясничного остеохондроза

«Были сформированы две группы пациентов с диагнозом “Полисегментарный остеохондроз. Синдром дорсопатии на поясничном уровне”, средний возраст — 50 лет. С экспериментальной группой проводились занятия в сочетании висцерального массажа и спиральной гимнастики. Контрольная группа — массаж спины и спиральная гимнастика. После проведения исследования у пациентов обеих категорий результаты тестирования улучшились, но статистически значимые изменения произошли лишь в экспериментальной. Снятие болевого синдрома произошло в 1,5−2 раза быстрее. Кроме того, реабилитационные мероприятия способствовали увеличению подвижности в суставах, возвращению двигательных навыков, снижению гипертонуса мышц и увеличению координационных способностей», — рассказывает автор методики Александр Мишин.