Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Черемхово Иркутской области благоустроили сквер «Угольщиков»

Центральным элементом в нем стала скульптурная композиция со сценами из жизни шахтеров.

Источник: Национальные проекты России

Сквер «Угольщиков» благоустроили в городе Черемхово Иркутской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.

Напомним, что Черемхово считается угольной столицей Приангарья. Первые шахты в городе появились в XIX веке, и с тех пор добыча не прекращалась. Поэтому центральным элементом в сквере стала скульптурная композиция, созданная местным мастером Иваном Зуевым. Барельеф изображает сцены из жизни шахтеров: их быт, работу и трудовые достижения. Помимо этого, на территории общественного пространства установили безопасную детскую площадку и цветочные клумбы, а также провели освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.

Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.