В городе Черемхово Иркутской области благоустроили сквер «Угольщиков»

Напомним, что Черемхово считается угольной столицей Приангарья. Первые шахты в городе появились в XIX веке, и с тех пор добыча не прекращалась. Поэтому центральным элементом в сквере стала скульптурная композиция, созданная местным мастером Иваном Зуевым. Барельеф изображает сцены из жизни шахтеров: их быт, работу и трудовые достижения. Помимо этого, на территории общественного пространства установили безопасную детскую площадку и цветочные клумбы, а также провели освещение.