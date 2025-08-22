В городе Черемхово Иркутской области благоустроили сквер «Угольщиков»

Сквер «Угольщиков» благоустроили в городе Черемхово Иркутской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.
Напомним, что Черемхово считается угольной столицей Приангарья. Первые шахты в городе появились в XIX веке, и с тех пор добыча не прекращалась. Поэтому центральным элементом в сквере стала скульптурная композиция, созданная местным мастером Иваном Зуевым. Барельеф изображает сцены из жизни шахтеров: их быт, работу и трудовые достижения. Помимо этого, на территории общественного пространства установили безопасную детскую площадку и цветочные клумбы, а также провели освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.
Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.