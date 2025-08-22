Из-за тёплой погоды клещей в Красноярском крае стало больше

На прошедшей неделе активность клещей в Красноярском крае повысилась. Это связано с теплой погодой.
Так, за последнюю неделю зафиксировано 113 случаев присасывания клещей. В том числе пострадали от членистоногих и 30 детей. При этом неделей ранее было зарегистрировано лишь 46 случаев. Заболели клещевыми инфекциями ещё 15 человек, в том числе 6 детей.
Всего с начала сезона обратились за помощью в больницы после присасывания клещей более 14 тыс. жителей региона, сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Из них 381 человек заболел клещевыми инфекциями.