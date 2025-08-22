Из-за тёплой погоды клещей в Красноярском крае стало больше

Так, за последнюю неделю зафиксировано 113 случаев присасывания клещей. В том числе пострадали от членистоногих и 30 детей. При этом неделей ранее было зарегистрировано лишь 46 случаев. Заболели клещевыми инфекциями ещё 15 человек, в том числе 6 детей.