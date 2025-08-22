Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за тёплой погоды клещей в Красноярском крае стало больше

За последнюю неделю зафиксировано 113 случаев присасывания клещей.

Источник: РИА "Новости"

На прошедшей неделе активность клещей в Красноярском крае повысилась. Это связано с теплой погодой.

Так, за последнюю неделю зафиксировано 113 случаев присасывания клещей. В том числе пострадали от членистоногих и 30 детей. При этом неделей ранее было зарегистрировано лишь 46 случаев. Заболели клещевыми инфекциями ещё 15 человек, в том числе 6 детей.

Всего с начала сезона обратились за помощью в больницы после присасывания клещей более 14 тыс. жителей региона, сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Из них 381 человек заболел клещевыми инфекциями.