Акция «Вода России» объединила более 17 тысяч жителей Волгоградской области

Участники собрали более 700 кубометров отходов.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 17 тыс. жителей Волгоградской области приняли участие в акции «Вода России» с начала года. Мероприятие проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

Всего добровольцы очистили от мусора около 400 км берегов водоемов, собрав свыше 700 куб. м отходов. Отметим, что за аналогичный период прошлого года на субботники вышли 14,7 тыс. человек — на 2,3 тыс. меньше, чем в этом году.

«Специалистами подведомственных учреждений облкомприроды проводится активная работа, направленная на экологическое просвещение детей всех возрастов, а также на повышение экологической грамотности взрослого населения и туристов», — добавили в комитете.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.