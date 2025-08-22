На севере Ростовской области ночью сбили восемь беспилотников

В ночь на 22 августа Ростовскую область атаковали восемь БПЛА. Летательные аппараты были перехвачены и ликвидированы, говорится в телеграм-канале Минобороны России.
По информации военного ведомства, в небе над регионом были уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Добавим, воздушную атаку прошедшей ночью отразили в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были потушены. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, никто из людей не пострадал.
