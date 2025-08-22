Троллейбусы перевезли более 29 миллионов пассажиров в Новосибирске за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года троллейбусами воспользовались 29,3 миллиона горожан — в полтора раза больше, чем три года назад.
Троллейбусы остаются одним из самых востребованных видов транспорта в Новосибирске. С января по июнь 2025 года ими перевезено 29,3 миллиона пассажиров — показатель значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в Мэрии города.
За последние годы городской парк пополнился 258 современными машинами модели «Горожанин». Сейчас 10 из 14 маршрутов обслуживаются транспортом с увеличенным автономным ходом, что позволяет продлевать линии в микрорайоны, ранее недоступные для троллейбусов. Среди них — «Стрижи», «Снегири», «Родники», Новомарусино, Южно-Чемской и другие.
В мэрии отмечают, что для полного обновления парка необходимо закупить ещё порядка 140 машин. Власти уверены: модернизация позволит сделать перевозки более надёжными и расширит транспортную доступность отдалённых районов.