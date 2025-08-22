Троллейбусы перевезли более 29 миллионов пассажиров в Новосибирске за полгода

Троллейбусы остаются одним из самых востребованных видов транспорта в Новосибирске. С января по июнь 2025 года ими перевезено 29,3 миллиона пассажиров — показатель значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в Мэрии города.