Руководителя «Ярославльводоканала» арестовали по делу о получении взятки

«Обвиняемый задержан при силовой поддержке Росгвардии, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.