Руководителя «Ярославльводоканала» арестовали по делу о получении взятки

ТУЛА, 22 авг — РИА Новости. Один из руководителей АО «Ярославльводоканал» заключен под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере от представителей промышленных предприятий Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
«УФСБ России по Ярославской области пресечена коррупционная деятельность одного из руководителей АО “Ярославльводоканал”, причастного к получению взяток в крупном размере от представителей промышленных предприятий региона», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, чиновник за деньги предупреждал предпринимателей о датах проведения проверок оценки качества воды, сбрасываемой в реку Волга. Это позволяло бизнесменам избегать штрафов за нарушение экологического законодательства.
СУСК России по Ярославской области возбудило уголовные дела по статье о получении взятки должностным лицом за незаконное бездействие (ч. 2, 3 ст. 290 УК РФ) и незаконных действиях в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
«Обвиняемый задержан при силовой поддержке Росгвардии, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.