Пермяка будут судить за ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход

Как считает следствие, в июне фигурант вел Chevrolet Cruze и при приближении к регулируемому пешеходному переходу на ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе Перми проигнорировал предупреждающий сигнал светофора. Пермяк не попытался снизить скорость, не остановился перед «стоп-линией» и наехал на несовершеннолетнего пешехода, причинив ему серьезные травмы.