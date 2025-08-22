Ричмонд
Пермяка будут судить за ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя.

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как считает следствие, в июне фигурант вел Chevrolet Cruze и при приближении к регулируемому пешеходному переходу на ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе Перми проигнорировал предупреждающий сигнал светофора. Пермяк не попытался снизить скорость, не остановился перед «стоп-линией» и наехал на несовершеннолетнего пешехода, причинив ему серьезные травмы.

Во время предварительного следствия водитель выплатил пострадавшему ребенку в счет компенсации причиненного вреда 800 тыс. рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд г. Перми.