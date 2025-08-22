В офтальмологическую больницу Якутска поступило новое оборудование

Якутская республиканская офтальмологическая больница получила инновационный прибор для диагностики заболеваний глаза. Оборудование закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
«Биометрический прибор ARGOS появился в России только в конце 2024 года. Сразу были оценены его возможности, и мы начали процедуру по закупке аппарата в нашу больницу. Он ориентирован на хирургическую диагностику, чтобы врачу было удобно имплантировать линзу. Это две системы: одна установлена в поликлинике, другая — в операционной», — рассказал главный врач больницы Иван Луцкан.
С помощью диагностического оборудования можно измерить биометрические параметры глаза. Это ось, глубина передней камеры глаза, толщина хрусталика и сетчатки, а также диаметр роговицы и многое другое.
«Прибор позволяет рассчитать, какие параметры хрусталика нужны, если у человека есть астигматизм. Этот аппарат очень хорошо помогает тем, что он напрямую связан с операционным микроскопом. Все параметры, результаты обследования сразу же пересылаются в микроскоп, и хирург видит все особенности глаза. Теперь операции проходят быстрее», — рассказал врач-офтальмохирург Иннокентий Белолюбский.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.