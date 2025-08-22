В офтальмологическую больницу Якутска поступило новое оборудование

«Биометрический прибор ARGOS появился в России только в конце 2024 года. Сразу были оценены его возможности, и мы начали процедуру по закупке аппарата в нашу больницу. Он ориентирован на хирургическую диагностику, чтобы врачу было удобно имплантировать линзу. Это две системы: одна установлена в поликлинике, другая — в операционной», — рассказал главный врач больницы Иван Луцкан.