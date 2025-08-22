Ричмонд
Эскизный проект укороченного МС-21 разработают до конца 2025 года

Самолет не придется создавать с «нуля».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Эскизный проект укороченного МС-21 разработают до конца 2025 года. Над этим работают специалисты объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

— Дальше будут решаться вопросы о финансировании и разработке рабочей конструкторской документации, — уточнил Сергей Чемезов.

Благодаря проекту создание самолета будет идти быстрее, не придется создавать его с «нуля». Также модель МС-21−310 будет отличаться коротким фюзеляжем и количеством мест — вместо 175 станет примерно 153. Авиаперевозчики смогут выбирать версию воздушного судна — длинную или короткую.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что второй борт самолета МС — 21 готовится к первому полету в Иркутске.