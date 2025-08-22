Эскизный проект укороченного МС-21 разработают до конца 2025 года. Над этим работают специалисты объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
— Дальше будут решаться вопросы о финансировании и разработке рабочей конструкторской документации, — уточнил Сергей Чемезов.
Благодаря проекту создание самолета будет идти быстрее, не придется создавать его с «нуля». Также модель МС-21−310 будет отличаться коротким фюзеляжем и количеством мест — вместо 175 станет примерно 153. Авиаперевозчики смогут выбирать версию воздушного судна — длинную или короткую.
