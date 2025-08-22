В городе Ливны Орловской области благоустроили два двора

Специалистам осталось обновить еще три территории. Например, во дворе дома № 4 по улице Березовой уже установили новые бордюры, теперь предстоит уложить асфальт. А по адресу Мира, 217а завезены строительные материалы. Подготовительные работы проводят и на улице Дружбы Народов у дома № 129.