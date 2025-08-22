В городе Ливны Орловской области благоустроили два двора

Благоустройство двух придомовых территорий на улицах Победы и Московской в городе Ливны Орловской области провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в мэрии.
Специалистам осталось обновить еще три территории. Например, во дворе дома № 4 по улице Березовой уже установили новые бордюры, теперь предстоит уложить асфальт. А по адресу Мира, 217а завезены строительные материалы. Подготовительные работы проводят и на улице Дружбы Народов у дома № 129.
«По традиции благоустройство дворов в Ливнах — это комплексная работа. Помимо того, что подрядной организации предстоит заасфальтировать проезжую часть, пешеходные дорожки, парковку, установить скамейки, урны и освещение, свою часть работ необходимо выполнить и управляющей компании. “Гидромашжилсервису” предстоит провести косметический ремонт цоколя дома и входных групп в подъезды», — добавил глава города Сергей Трубицин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.