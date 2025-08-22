Ричмонд
ФСБ задержала двух жителей Приморья по обвинению в шпионаже

Задержаны 2 жителей Приморья, собиравшихся передать СБУ данные об объектах ВС РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Задержаны двое жителей Приморья, по заданию СБУ намеревавшихся собрать сведения о военных объектах в регионе, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух жителей Приморья, граждан РФ, 1990 и 1998 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами… Установлено, что по заданию представителей Службы безопасности Украины злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории региона. При этом они полностью осознавали возможность использования собранных ими данных против безопасности нашей страны», — говорится в сообщении.

По данному факту против фигурантов возбуждены дела по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), они арестованы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправных деяний и выявление возможных иных преступлений, совершенных задержанными.