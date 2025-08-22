Ричмонд
Ростовская область экспортировала в Грузию более 700 сельхозживотных

180 голов крупного рогатого скота и 526 свиней отправили из Ростовской области в Грузию.

Источник: Комсомольская правда

В период с 11 по 15 августа в Ростовской области на экспорт в Грузию оформили семь партий сельскохозяйственных животных, часть из которых были предназначены для убоя. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Вывозу подлежали 180 голов крупного рогатого скота, а также 526 голов убойных свиней. Все животные были клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней, — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Разрешение на вывоз выдали через автоматизированную систему «Аргус». Напомним, ранее один из производителей региона отправил первые 26 тонн мяса утки в Центральноафриканскую Республику.

