Ростовская область экспортировала в Грузию более 700 сельхозживотных

В период с 11 по 15 августа в Ростовской области на экспорт в Грузию оформили семь партий сельскохозяйственных животных, часть из которых были предназначены для убоя. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Вывозу подлежали 180 голов крупного рогатого скота, а также 526 голов убойных свиней. Все животные были клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней, — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Разрешение на вывоз выдали через автоматизированную систему «Аргус». Напомним, ранее один из производителей региона отправил первые 26 тонн мяса утки в Центральноафриканскую Республику.
Подпишись на нас в Telegram.