В Краснодаре построили школу на 1875 мест

Школу на 1875 мест возвели на улице Командорской в Краснодаре по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.
Для младших классов в учреждении оборудовали просторные кабинеты, в том числе для изучения иностранных языков. Также там есть помещения для внеурочной деятельности: кабинеты робототехники, игровые комнаты для разных возрастов и два малых спортивных зала с отделением лечебной физкультуры.
Для учащихся 5−11-х классов оснастили профильные учебные аудитории, лабораторию 3D-моделирования и прототипирования, кабинет проектно-исследовательской деятельности. Также появились класс эстетического воспитания и светской этики, тренажерный, большой и малый спортивные залы, школьный музей.
Помимо этого, в школе есть библиотечно-информационный центр с читальным залом на 169 человек, два актовых зала (большой на 559 мест и малый на 357 мест), просторная столовая и полноценный медицинский блок. На прилегающей территории оборудовали пространства для общешкольных сборов, зоны для подвижных игр и тихого отдыха и спортивные площадки для волейбола и баскетбола. Также появились поле для футбола, беговая дорожка длиной 100 метров, сектор для прыжков в длину и учебная полоса препятствий для занятий по основам безопасности и защиты Родины.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.