В Краснодаре построили школу на 1875 мест

Помимо этого, в школе есть библиотечно-информационный центр с читальным залом на 169 человек, два актовых зала (большой на 559 мест и малый на 357 мест), просторная столовая и полноценный медицинский блок. На прилегающей территории оборудовали пространства для общешкольных сборов, зоны для подвижных игр и тихого отдыха и спортивные площадки для волейбола и баскетбола. Также появились поле для футбола, беговая дорожка длиной 100 метров, сектор для прыжков в длину и учебная полоса препятствий для занятий по основам безопасности и защиты Родины.