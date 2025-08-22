Опытный врач покидает онкоцентр Калининграда и уезжает в Москву

Врач-эндокринный хирург Кирилл Ланщаков, который лечил пациентов с заболеваниями щитовидной железы, завершает работу в онкологическом центре Калининграда и возвращается в Москву. Как сообщили в медучреждении, это связано с семейными обстоятельствами.