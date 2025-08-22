Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опытный врач покидает онкоцентр Калининграда и уезжает в Москву

Кирилл Ланщаков завершает работу в регионе.

Источник: онкоцентр Калининграда

Врач-эндокринный хирург Кирилл Ланщаков, который лечил пациентов с заболеваниями щитовидной железы, завершает работу в онкологическом центре Калининграда и возвращается в Москву. Как сообщили в медучреждении, это связано с семейными обстоятельствами.

Хирург уже поблагодарил администрацию Центра и всех сотрудников за совместную работу. Онкоцентру он пожелал развития, а коллегам — сил, взаимопонимания и профессиональных побед.

Теперь пациентов с заболеваниями щитовидки будут направлены на прием к Артему Ильину, врачу-онкологу отделения торакальной онкологии и опухолей кожи, специализирующийся по профилю «опухоли головы и шеи».