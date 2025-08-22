Опытный врач покидает онкоцентр Калининграда и уезжает в Москву

Врач-эндокринный хирург Кирилл Ланщаков, который лечил пациентов с заболеваниями щитовидной железы, завершает работу в онкологическом центре Калининграда и возвращается в Москву. Как сообщили в медучреждении, это связано с семейными обстоятельствами.
Хирург уже поблагодарил администрацию Центра и всех сотрудников за совместную работу. Онкоцентру он пожелал развития, а коллегам — сил, взаимопонимания и профессиональных побед.
Теперь пациентов с заболеваниями щитовидки будут направлены на прием к Артему Ильину, врачу-онкологу отделения торакальной онкологии и опухолей кожи, специализирующийся по профилю «опухоли головы и шеи».