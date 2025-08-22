Пьяный омич закурил в самолете и попал на крупный штраф

43-летний неоднократно судимый житель города Омска вновь попал в криминальные сводки. На этот раз омич закурил самолете.
Как рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СКФО, инцидент произошел на борту, следовавшем из Санкт-Петербурга в Минеральные воды. Будучи пьяным, омич не удержался и закурил в туалете.
В итоге по прибытии в пункт назначения нетерпеливого пассажира уже ждали сотрудники полиции. На него заведено два административных дела по статьям «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» КоАП РФ.
Нарушителю грозит штраф до 3 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.