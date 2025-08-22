Многодетная семья с Урала провела отпуск в Сочи по приглашению Путина

«От себя лично и от всей нашей большой семьи хотим выразить сердечную благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и такую интересную поездку, а также всему гостеприимному городу Сочи. Мы искренне тронуты таким теплым приемом. С первых минут чувствуется настоящая забота и планирование всего: от комфортного размещения до насыщенной программы. Для нас как для многодетной семьи это особенно ценно, когда созданы условия для отдыха и родителей, и детей. Мы восхищаемся Сочи, этот город уникален. Здесь и море, и горы, и красивейшие природные объекты, и прекрасная погода», — поделилась эмоциями от летней поездки в разгар сезона с представителями администрации Радионова.