Петербург расширил программу «Социальная няня»: как она работает и кто может получить помощь

В Петербурге расширили действие одного из социальных проектов — программы «Социальная няня». Теперь воспользоваться услугой смогут еще больше семей. Piter.tv узнал, в чём суть программы, на кого она рассчитана, какие услуги предоставляет няня, и как петербуржцам оформить бесплатную помощь в уходе за детьми.