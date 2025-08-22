В Хабаровске модернизируют общественный транспорт и закупают новые машины

Как отметил мэр Сергей Кравчук, общественный транспорт остаётся основой передвижения по Хабаровску, и его обновление ведётся в рамках поручения президента России Владимира Путина о развитии транспортных систем крупных и средних городов. Работы касаются не только закупки подвижного состава, но и модернизации тяговых подстанций, рельсового полотна, контактной сети и дорог.