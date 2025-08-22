Ричмонд
В Хабаровске модернизируют общественный транспорт и закупают новые машины

Мэр рассказал о новых маршрутах, обновлении парка и мерах поддержки водителей.

Источник: Мэрия Хабаровска

В администрации краевой столицы прошло заседание коллегии по вопросам развития транспортной отрасли, сообщает телеграм-канал «Мэрия Хабаровска».

Как отметил мэр Сергей Кравчук, общественный транспорт остаётся основой передвижения по Хабаровску, и его обновление ведётся в рамках поручения президента России Владимира Путина о развитии транспортных систем крупных и средних городов. Работы касаются не только закупки подвижного состава, но и модернизации тяговых подстанций, рельсового полотна, контактной сети и дорог.

«Развитие транспортной системы включает не только подвижной состав, но и рельсовое полотно, контактную сеть и дороги. Решать эти задачи мы будем совместно, используя бюджет и привлекая бизнес», — подчеркнул Сергей Кравчук.

Одной из ключевых проблем остаётся кадровый вопрос. На предприятии МУП «ГЭТ» дефицит водителей достигает 36%. Несмотря на повышение зарплат и открытие учебного центра, желающих осваивать профессию немного. Мэр предложил рассмотреть вариант предоставления служебного жилья для привлечения специалистов, напомнив об успешном опыте с водителями грейдеров.

С 2022 по 2024 год город приобрёл 34 троллейбуса и 11 трамваев, а коммерческие перевозчики закупили 168 автобусов. Это позволило обновить парк и открыть новые маршруты. Оптимизируется и маршрутная сеть: продлены пути следования маршрутов № 22, 29П, 35, 40 и 82, введены новые троллейбусные маршруты № 2, 4 и 9. Сезонный дачный маршрут № 28 теперь обслуживает троллейбус.

Развитие транспортной системы планируется продолжить за счёт средств муниципального и государственного бюджетов, а также при участии бизнеса.