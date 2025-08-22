Ричмонд
В Wildberries опровергли новости о массовом внедрении платной доставки

Wildberries & Russ: компания не вводила массовой платной доставки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Wildberries не вводила массовой платной доставки для пользователей — она может быть платной для некоторых клиентов, но для большинства остается бесплатной, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

Ранее в пятницу газета «Ведомости» написала о том, что Wildberries начала брать деньги за доставку заказов до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с клиентов, и этот платеж не зависит от процента выкупа заказов.

«Компания не вводила дополнительных скрытых платежей», — подчёркивают в пресс-службе Wildberries & Russ.

«Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов — это не нововведение. Стоимость зависит от различных факторов, в частности: значительное расстояние транспортировки, а также низкая доля выкупа у покупателя. Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка», — пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что в случаях, когда доставка становится платной, клиенты получают предупреждение о подключении услуги в личном кабинете — стоимость отображается у пользователя в корзине при заказе товаров.

«Мы постоянно тестируем разные механики в компании, чтобы клиенты всегда могли получать свои товары максимально быстро и в любые регионы присутствия маркетплейса», — заключили в пресс-службе.

