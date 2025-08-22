Власти Перми ищут нового арендатора в кафе «Панорама» на набережной Камы

Мэрия Перми ищет нового арендатора в панорамное кафе на набережной Камы, сообщает V-kurse.ru со ссылкой на МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий».
Речь идёт о круглом здании с панорамными окнами, которое расположено неподалёку от Камского моста — рядом с амфитеатром на улице Окулова, 10. Как стало известно порталу, кафе закрылось в июне 2025 года по истечению срока контракта с прежним арендатором. Сейчас открыт приём заявок на участие в электронном аукционе, по итогам которого в начале сентября планируется определить нового арендатора.
Кафе «Панорама» работало в этом здании с лета 2023 года. При этом у заведения было много плохих отзывов: жители Перми высказывали недовольство работой заведения, отмечая слишком долгое ожидание заказов, невысокое качество блюд, завышенные цены и случаи некорректного расчёта. Источник портала сообщил, что помещение было арендовано той же командой, которая управляет кафе «Якорь» на набережной.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми закрылось детское кафе в ТЦ «Планета» из-за опасных нарушений санитарных норм. По решению суда работа заведения была приостановлена на 20 суток.