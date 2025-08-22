4 630 легковушек и 100 автобусов ожидают въезда перед польским пунктом Тересполь

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили об огромной очереди из машин и автобусов перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест»). С 22 июля она выросла с 350 до 4630 единиц.
«Несмотря на огромное количество легкового транспорта, в течение всего месяца сопредельная сторона оформляла в среднем 34% авто от нормы», — сообщили в ГПК.
Отмечается, что граждане Беларуси и стран Евросоюза, в том числе Польши, вынуждены находиться в очереди на границе около 7 дней. По состоянию на 10.00 22 августа на въезд в Польшу фиксируется 4 630 легковушек и 100 автобусов.
Напомним, что польский пункт пропуска «Тересполь» остается единственным доступным для следования в Польшу легкового транспорта и автобусов.
