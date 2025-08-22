Ричмонд
4 630 легковушек и 100 автобусов ожидают въезда перед польским пунктом Тересполь

За месяц очередь легковушек на въезд из Беларуси в Польшу выросла в 13 раз.

Источник: Комсомольская правда

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили об огромной очереди из машин и автобусов перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест»). С 22 июля она выросла с 350 до 4630 единиц.

«Несмотря на огромное количество легкового транспорта, в течение всего месяца сопредельная сторона оформляла в среднем 34% авто от нормы», — сообщили в ГПК.

Отмечается, что граждане Беларуси и стран Евросоюза, в том числе Польши, вынуждены находиться в очереди на границе около 7 дней. По состоянию на 10.00 22 августа на въезд в Польшу фиксируется 4 630 легковушек и 100 автобусов.

Напомним, что польский пункт пропуска «Тересполь» остается единственным доступным для следования в Польшу легкового транспорта и автобусов.

Ранее мы писали, что Литва закроет небо вдоль части границы с Беларусью до 1 октября.

Еще Белстат назвал районы Беларуси с самой высокой зарплатой.

Минтруда сказало, как родителям взять выходной на работе 1 сентября.

Прочитайте, что министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.

