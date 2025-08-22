4 630 легковушек и 100 автобусов ожидают въезда перед польским пунктом Тересполь

Отмечается, что граждане Беларуси и стран Евросоюза, в том числе Польши, вынуждены находиться в очереди на границе около 7 дней. По состоянию на 10.00 22 августа на въезд в Польшу фиксируется 4 630 легковушек и 100 автобусов.