Последняя неделя лета в Новосибирске пройдет под солнцем и теплом

Синоптики обещают жителям региона сухую и теплую погоду в начале недели, но к выходным вновь вернутся дожди.
Как сообщили в Западно-Сибирском УГМС, последние дни августа порадуют новосибирцев комфортной и солнечной погодой, пишет АиФ-Новосибирск.
В предстоящие выходные в регионе еще пройдут кратковременные дожди, но температурный фон сохранится теплым: ночью от +11 до +16 градусов, днем до +21…+26 по области и около +22…+24 в Новосибирске.
С начала недели осадки постепенно прекратятся: в западных районах уже в понедельник, а по всей области к вечеру вторника. После этого установится ясная погода с температурой +10…+15 градусов ночью и до +28 градусов днем.
Однако в следующие выходные вновь ожидается перемена: прогнозируют дожди и небольшое снижение температур.