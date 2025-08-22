Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последняя неделя лета в Новосибирске пройдет под солнцем и теплом

Синоптики обещают жителям региона сухую и теплую погоду в начале недели, но к выходным вновь вернутся дожди.

Синоптики обещают жителям региона сухую и теплую погоду в начале недели, но к выходным вновь вернутся дожди.

Как сообщили в Западно-Сибирском УГМС, последние дни августа порадуют новосибирцев комфортной и солнечной погодой, пишет АиФ-Новосибирск.

В предстоящие выходные в регионе еще пройдут кратковременные дожди, но температурный фон сохранится теплым: ночью от +11 до +16 градусов, днем до +21…+26 по области и около +22…+24 в Новосибирске.

С начала недели осадки постепенно прекратятся: в западных районах уже в понедельник, а по всей области к вечеру вторника. После этого установится ясная погода с температурой +10…+15 градусов ночью и до +28 градусов днем.

Однако в следующие выходные вновь ожидается перемена: прогнозируют дожди и небольшое снижение температур.