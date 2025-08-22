Осенняя кетовая путина стартовала в Хабаровском крае

Рыбодобывающая отрасль региона демонстрирует устойчивый рост: с начала года объем добычи водных биоресурсов достиг 340 тысяч тонн, что значительно превышает показатели прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в вылове тихоокеанской сельди (+ 20,3 тысячи тонн), трески (+ 2,1 тысячи тонн), наваги (+ 0,9 тысячи тонн) и лососевых (+ 0,6 тысячи тонн).