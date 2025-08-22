Осенняя кетовая путина стартовала в Хабаровском крае

В Хабаровском крае официально открыта осенняя кетовая путина. Промышленный лов продлится до 5 сентября, а общий объем вылова этого вида лососевых, по прогнозам, превысит 10 тысяч тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Рыбодобывающая отрасль региона демонстрирует устойчивый рост: с начала года объем добычи водных биоресурсов достиг 340 тысяч тонн, что значительно превышает показатели прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в вылове тихоокеанской сельди (+ 20,3 тысячи тонн), трески (+ 2,1 тысячи тонн), наваги (+ 0,9 тысячи тонн) и лососевых (+ 0,6 тысячи тонн).
Успехи отрасли связаны с применением современных и устойчивых методов рыболовства, а также эффективным контролем над сохранением водных ресурсов. Осенняя путина вносит значительный вклад в экономику региона.