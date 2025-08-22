Ричмонд
Температура воздуха опустится до +4 °C: какую погоду ждать белорусам в выходные

В ближайшие выходные в Беларуси ожидается смена погодных условий: суббота порадует солнцем, а в воскресенье вновь прольются дожди.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 88% 758 мм рт. ст. +20°

Суббота, 23 августа

Большую часть страны накроет антициклон, который обеспечит преимущественно сухую и теплую погоду, пишет Telegram-канал «Метеовайб». Лишь в северо-западных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных районах возможен туман.

Температура ночью составит от +6 до +11 °C, по востоку до +4 °C. Днем воздух прогреется до +16…+21 °C, на юго-востоке — до +23 °C. В Минске — до +19 °C, без осадков, но вечером возможен кратковременный дождь.

Воскресенье, 24 августа

Погодные условия ухудшатся. Под влиянием циклона с севера температура понизится, а неустойчивая воздушная масса принесет кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

Температура ночью — от +5 до +11 °C, днем — +14…+20 °C. В Минске — не выше +17 °C. На западе страны возможны сильные порывы ветра.