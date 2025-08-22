Улыбающийся Путин с медведем появился на доме в Шарыпово (видео)

Часть фасада здания по улице Индустриальная, 6 полностью, от фундамента до кровли, исписана художником. Слева, судя по видео, нарисован конь на фоне триколора. Затем российский флаг плавно перетекает в советский, а на переднем плане видны лес, речка и лодка с людьми.