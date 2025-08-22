Ричмонд
Улыбающийся Путин с медведем появился на доме в Шарыпово (видео)

На фасаде двухэтажного дома в Шарыпово появилось граффити с улыбающимся президентом Владимиром Путиным, который держит в руках медвежонка.

Источник: Пресс-служба Президента России

Часть фасада здания по улице Индустриальная, 6 полностью, от фундамента до кровли, исписана художником. Слева, судя по видео, нарисован конь на фоне триколора. Затем российский флаг плавно перетекает в советский, а на переднем плане видны лес, речка и лодка с людьми.

Завершает композицию портрет Владимира Путина в походной одежде, который смотрит на зрителя, улыбается и держит медвежонка. Позади снова красочный лес.

Работой в соцсетях поделился ее автор, местный художник Андрей Ширшов. Он уточнил, что на создание портрета у него ушло 6 дней. Остальную часть граффити он постепенно дорисовывал в течение месяца.