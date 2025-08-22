Ричмонд
В Шелеховском районе открыли новый мост через Олху

По нему может проехать и тяжелая техника.

Источник: Минтранс Иркутской области

В Шелеховском районе открыли новый мост через Олху. Он железобетонный, выдержит тяжелую технику до 100 тонн. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе министерства транспорта по региону, старый мост не соответствовал нормам безопасности.

— Жители деревни Олхи получат удобный доступ к другому берегу благодаря новому двухполосному мосту с тремя пролетами и освещением. Переправа будет способствовать развитию правой части деревни, где есть свободные участки и строятся дома, — пояснил мэр Шелеховского района Максим Модин.

Подрядчик построил мост длиной более 400 метров с подходами. Работы включали возведение четырех опор, монтаж пролетных балок, устройство освещения, укладку многослойного дорожного покрытия, обустройство тротуаров и подъездных путей. Стоимость проекта составила 178,6 миллиона рублей.