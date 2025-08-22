Киркоров, Лолита, Билан и другие звезды прошли по красной дорожке конкурса «Новая волна» в Казани: фоторепортаж

В столице Татарстана состоялось открытие международного конкурса молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна 2025». В Казани конкурс «Новая волна» проходит впервые. До 2014 года местом его проведения была латвийская Юрмала, а все последующие годы конкурс проходил в Сочи. Накануне вечером в Казани состоялась торжественная церемония открытия конкурса с традиционным проходом звезд отечественной попсы по красной дорожке. Первой по ней шествовала певица Лолита — член жюри «Новой волны». За ней прошли другие гости, среди которых -Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Дима Билан, Полина Гагарина, Стас Михайлов и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Кадры с красной дорожки «Новой волны 2025» — в нашем фоторепортаже.