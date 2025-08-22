Ричмонд
Киркоров, Лолита, Билан и другие звезды прошли по красной дорожке конкурса «Новая волна» в Казани: фоторепортаж

Кадры с красной дорожки «Новой волны 2025» — в нашем фоторепортаже.