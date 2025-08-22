Минтранс назвал новые тарифы на проезд по платным дорогам Беларуси с 1 сентября. Это следует из постановления Министерства транспорта и коммуникаций № 65 от 19 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 тонны, которые имеют две оси, тариф с 1 сентября 2025 года составит 0,117 евро за один километр. Для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 тонны, которые имеют три оси, тариф будет 0,146 евро за один километр. Для транспортных средств с указанной массой и имеющих четыре и более оси тариф будет 0,176 евро за километр.
Вместе с тарифами на оплату проезда за километраж также с 1 сентября изменится и стоимость электронных виньеток. Так, виньетка сроком действия на 15 дней будет стоить, как и ранее 20 евро. Стоимость виньетки на 30 дней будет 32 евро, а на календарный год — до 110 евро. Вместе с тем владельцы транспортных средств, которые приобрели виньетку до 20 сентября 2024 года, могут и далее ей пользоваться до окончания срока действия без дополнительных платежей.
Постановлением также были установлены новые размеры платы по разовому тарифу, которая вносится во избежание формирования нарушения в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платным дорогам. Так, для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 тонны, плата по разовому тарифу увеличится до 37 евро. Штраф за неполную оплату для грузового транспорта вырос до 18,5 евро.
Тем временем МНС сказало, кто из белорусов заплатит повышенный в 10 раз налог на авто в 2025.
Ранее 4 630 легковушек и 100 автобусов ожидают въезда перед польским пунктом Тересполь.
Кроме того, сильные дожди ожидаются в Беларуси 22 августа в пятницу.