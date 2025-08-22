Минтранс назвал новые тарифы на проезд по платным дорогам Беларуси с 1 сентября

Вместе с тарифами на оплату проезда за километраж также с 1 сентября изменится и стоимость электронных виньеток. Так, виньетка сроком действия на 15 дней будет стоить, как и ранее 20 евро. Стоимость виньетки на 30 дней будет 32 евро, а на календарный год — до 110 евро. Вместе с тем владельцы транспортных средств, которые приобрели виньетку до 20 сентября 2024 года, могут и далее ей пользоваться до окончания срока действия без дополнительных платежей.