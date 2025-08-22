Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В крымских школах введут дежурства и бумажные дневники

В школах Крыма введут дежурства и бумажные дневники с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Со Дня знаний, 1 сентября, в школах Крыма введут дежурства и бумажные дневники. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

В крымских школах введут единые расписания уроков и календарный учебный график. Кроме того, вернутся бумажные дневники.

«Будет введен общественно-полезный труд учащихся — дежурства по школе, в классах и на пришкольном участке», — рассказали в парламенте.

Кроме того, продолжится реализация крымских проектов «Образовательные вертикали». Уточняется, что речь, в частности, идет о профориентации с пятого класса. С седьмого класса предусмотрено углубленное изучение предметов. В крымских школах также будут работать «Предпрофессиональные классы».