В крымских школах введут дежурства и бумажные дневники

Кроме того, продолжится реализация крымских проектов «Образовательные вертикали». Уточняется, что речь, в частности, идет о профориентации с пятого класса. С седьмого класса предусмотрено углубленное изучение предметов. В крымских школах также будут работать «Предпрофессиональные классы».