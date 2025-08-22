В крымских школах введут дежурства и бумажные дневники

Со Дня знаний, 1 сентября, в школах Крыма введут дежурства и бумажные дневники. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.
В крымских школах введут единые расписания уроков и календарный учебный график. Кроме того, вернутся бумажные дневники.
«Будет введен общественно-полезный труд учащихся — дежурства по школе, в классах и на пришкольном участке», — рассказали в парламенте.
Кроме того, продолжится реализация крымских проектов «Образовательные вертикали». Уточняется, что речь, в частности, идет о профориентации с пятого класса. С седьмого класса предусмотрено углубленное изучение предметов. В крымских школах также будут работать «Предпрофессиональные классы».