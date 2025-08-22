Названы сроки завершения утомительного дождя в Омске и области

Специалисты отмечают, что ждать осталось недолго. Согласно прогнозу, в субботу, 23 августа 2025 года, дождь пойдет опять, но его интенсивность заметно уменьшится. А уже 24 августа осадков по области не ожидается, не будет их и в понедельник, 25 августа.