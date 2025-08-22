Ричмонд
Названы сроки завершения утомительного дождя в Омске и области

В Омскую область вернется лето.

Источник: РИА "Новости"

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали омичам, как скоро в регионе закончится утомительный, по мнению автора, дождь, который идет в Омске каждый день на протяжении длительного времени.

Специалисты отмечают, что ждать осталось недолго. Согласно прогнозу, в субботу, 23 августа 2025 года, дождь пойдет опять, но его интенсивность заметно уменьшится. А уже 24 августа осадков по области не ожидается, не будет их и в понедельник, 25 августа.

При этом дневная температура повысится. 23 числа днем будет от +21 до +26 градусов, а в последующие дни ожидается жаркая летняя погода до +23…+28 °С.

Добавим, как предвещает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», после этой даты омичей ждут еще три жарких дня, после чего дневная температура заметно понизится.

*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.